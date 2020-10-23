Трамп предсказал гибель нефтяной отрасли США после победы Байдена

Победа демократа Джо Байдена на выборах президента США стала бы угрозой для американской нефтепромышленности, заявил действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Победа демократа Джо Байдена на выборах президента США стала бы угрозой для американской нефтепромышленности, заявил действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер выступил в заключительном раунде предвыборных дебатов со своим соперником. Дональд Трамп предсказал гибель нефтяной промышленности США, если 3 ноября победит кандидат от Демократической партии Джо Байден.

"По сути, он говорит, что уничтожит нефтяную отрасль", — констатировал Трамп.

Глава США этими словами прокомментировал высказывание Байдена. Демократ обещал обеспечить отказ от нефтяной промышленности из-за загрязнения окружающей среды.