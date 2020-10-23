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9:56   23 Октября 2020
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Сотрудники ФСБ ликвидировали экстремистов в Дагестане и Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ ликвидировали экстремистов в Дагестане и Карачаево-Черкесии

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали две экстремистские ячейки в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, была пресечена деятельность двух ячеек запрещенной в РФ религиозной экстремистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра". Объединение насчитывает в себе более 20 человек. Экстремисты активно пропагандировали радикальную идеологию, а также вербовали новых сторонников в свою секту.

"Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата", — рассказали в ФСБ.

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#дагестан #фсб #экстремисты

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