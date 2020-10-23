Сотрудники ФСБ ликвидировали экстремистов в Дагестане и Карачаево-Черкесии

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали две экстремистские ячейки в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали две экстремистские ячейки в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, была пресечена деятельность двух ячеек запрещенной в РФ религиозной экстремистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра". Объединение насчитывает в себе более 20 человек. Экстремисты активно пропагандировали радикальную идеологию, а также вербовали новых сторонников в свою секту.