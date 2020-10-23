9:56 23 Октября 2020Происшествия
Сотрудники ФСБ ликвидировали экстремистов в Дагестане и Карачаево-Черкесии
Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали две экстремистские ячейки в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали две экстремистские ячейки в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ЦОС, была пресечена деятельность двух ячеек запрещенной в РФ религиозной экстремистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра". Объединение насчитывает в себе более 20 человек. Экстремисты активно пропагандировали радикальную идеологию, а также вербовали новых сторонников в свою секту.
"Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата", — рассказали в ФСБ.