Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:39   23 Октября 2020
Политика

Зеленский заявил, что Украина не выживет без финансирования Запада

Зеленский заявил, что Украина не выживет без финансирования Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна не сможет прожить без финансирования Запада. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, украинский лидер рассказал во время интервью центральным телеканалам.

"Экономика Украины выстроена таким образом… долго так выстраивалась, и люди должны об этом знать", — указал глава Украины.

Также он отметил, что Киев выполнил все условия, необходимые для получения второго транша кредитных средств, который был согласован с Международным валютным фондом.

По словам украинского лидера, как внутри страны, так и за границей существуют некие враги, работающие против Украины в вопросе кредитования со стороны Запада. Они продвигают свои интересы вопреки выгоде для государства, заключил Зеленский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #запад #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров