Зеленский заявил, что Украина не выживет без финансирования Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна не сможет прожить без финансирования Запада. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, украинский лидер рассказал во время интервью центральным телеканалам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна не сможет прожить без финансирования Запада. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, украинский лидер рассказал во время интервью центральным телеканалам.

"Экономика Украины выстроена таким образом… долго так выстраивалась, и люди должны об этом знать", — указал глава Украины.

Также он отметил, что Киев выполнил все условия, необходимые для получения второго транша кредитных средств, который был согласован с Международным валютным фондом.

По словам украинского лидера, как внутри страны, так и за границей существуют некие враги, работающие против Украины в вопросе кредитования со стороны Запада. Они продвигают свои интересы вопреки выгоде для государства, заключил Зеленский.