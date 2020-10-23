Сайты криминальной субкультуры могут начать блокировать без суда

Интернет-сообщества, занимающиеся пропагандой криминальной субкультуры, могут начать блокировать без суда. Соответствующий законопроект обсудили на совещании в Совете Федерации, передает "Парламентская газета".

Интернет-сообщества, занимающиеся пропагандой криминальной субкультуры, могут начать блокировать без суда. Соответствующий законопроект обсудили на совещании в Совете Федерации, передает "Парламентская газета".

Зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин рассказал, что законопроект позволит разграничить понятия "криминальной субкультуры" и "деятельности по распространению криминальной субкультуры".

Документ также рассматривает возможность введения блокировки сайтов такой направленности в досудебном порядке, как и в случае с экстремистскими порталами. Башкин отметил, что своевременная блокировка подобного интернет-контента позволит избежать вовлечения в субкультуру людей любого возраста.