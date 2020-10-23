В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

Пожар в многоэтажном доме был замечен в Екатеринбурге. О событии сообщает РЕН ТВ.

Пожар в многоэтажном доме был замечен в Екатеринбурге. О событии сообщает РЕН ТВ.

Пожар охватил здание многоэтажного дома, в Сети появилось видео с места события. На кадрах видно, как густой дым стелится над крышами домов. Информации о причине возгорания и жертвах пока не поступало.

Возгорание дома произошло рядом с крупным торговым центром "Мегаполис".