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9:36   23 Октября 2020
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

Пожар в многоэтажном доме был замечен в Екатеринбурге. О событии сообщает РЕН ТВ.

Пожар охватил здание многоэтажного дома, в Сети появилось видео с места события. На кадрах видно, как густой дым стелится над крышами домов. Информации о причине возгорания и жертвах пока не поступало.

Возгорание дома произошло рядом с крупным торговым центром "Мегаполис".

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#пожар

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