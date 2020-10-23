Трамп и Байден взаимно обвиняли друг друга в коррупции на последних дебатах

Президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден встретились на финальном раунде предвыборных дебатов в Нэшвилле, штат Теннеси, где обвиняли друг друга в коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден встретились на финальном раунде предвыборных дебатов в Нэшвилле, штат Теннеси, где обвиняли друг друга в коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп обвинил соперника в получении денег от России, но демократ опроверг эту информацию. Трамп отверг взаимное обвинение в коррупции со стороны Байдена. Затронули и проблему "вмешательства" в выборы. По словам Байдена, Россия, Китай и Иран якобы вовлечены в этот процесс. Демократ пригрозил этим странам расплатой. Однако действующий президент подобных претензий в адрес РФ не предъявил.

Глава США заявил, что никогда бы не баллотировался в президенты, если бы Барак Обама и Байден хорошо работали. Выборы состоятся 3 ноября 2020 года.