Роспотребнадзор опроверг роль детей в распространении коронавируса

Предположение о том, что активными разносчиками коронавируса являются школьники — не подтвердилось. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Предположение о том, что активными разносчиками коронавируса являются школьники — не подтвердилось. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Несмотря на то, что дети редко болеют коронавирусом и в большинстве случаев бессимптомно, разносчиками или носителями инфекции они не являются. Ранее полагалось, что от них заражаются пожилые люди. Однако получилось все наоборот.

"В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал Тотолян.

По словам медика, коронавирус прикрепляется рецепторам ACE2. У детского организма из-за невысокой представленности рецептора даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. Вирусных частиц просто недостаточно для заражения.

"Царьград" пишет также, что простые зимние перчатки снизят риск заражения коронавирусом, как и резиновые, защитные, но при одном условии. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев.