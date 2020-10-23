Пушков назвал причину покупки Турцией российских С-400

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 носит политический смысл. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 носит политический смысл. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику", — пояснил член Совфеда.

По словам российского сенатора, с тех пор, как Анкара приобрела ЗРК у РФ, отношение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны его западных союзников изменилось. Пушков отметил, что турецкого лидера не волнует мнение Брюсселя или Парижа, раз уж он не побоялся гнева Вашингтона.

Также представитель Совфеда убежден, что покупкой С-400 Эрдоган укрепил "неровное и противоречивое, но все же выдерживающее кризис" партнерство с Россией. Это, по мнению Пушкова, стало правильным решением, так как повысило вес Анкары на международной арене.

Ранее Пушков рассказал об амбициях Анкары в сфере газа. Сенатор убежден, что Турция хочет превратиться в газовую державу.