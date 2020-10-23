Трамп обвинил Байдена в жестокости по отношению к России

Президент США Дональд Трамп в рамках дебатов перед предстоящими выборами, заявил, что "никто не был настолько жестким по отношению к России", как Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп в рамках дебатов перед предстоящими выборами, заявил, что "никто не был настолько жестким по отношению к России", как Джо Байден.

Трамп и Байден провели теледебаты и устроили настоящий ад. Они отказались от традиционного рукопожатия, оскорбляли, перебивали и "затыкали" друг друга.

Одним из громких обвинений было со стороны Трампа. По мнению американского лидера, Байден получал миллионы долларов от трех стран: России, Китая и Украины.

"Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами", — заявил Трамп.

Байден, в свою очередь, назвал Трампа "худшим президентом в истории США" и обвинил его в уклонении от налогов, информирует "Царьград".