США выдвинули против России новые обвинения в кибератаках

США вновь заявили о "постоянной угрозе" сетям властей штатов и муниципалитетов со стороны российских хакеров. С заявлением выступили ФБР и министерство внутренней безопасности.

США вновь заявили о "постоянной угрозе" сетям властей штатов и муниципалитетов со стороны российских хакеров. С заявлением выступили ФБР и министерство внутренней безопасности.

По их словам, Россия якобы спонсирует кибератаки против местных властей США, а также авиационной отрасли. По данным ФБР, речь идет о некой группе хакеров, которые пользуются IP-адресами Турции. Злоумышленники якобы уже получили информацию с двух серверов.

ФБР ранее уже выдвигало обвинения в кибератаках против шести граждан РФ. Утверждалось, что они якобы причастны к распространению вируса и организации кибератак на Олимпиаду в 2018 году. В Москве отвергли обвинения и указали на их бездоказательность. Подобные заявления могут быть связаны с предвыборной гонкой в США.