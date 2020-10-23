Британский политик Пол Голдинг рассказал о любви к России и отличии ее от Великобритании. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Британский политик Пол Голдинг рассказал о любви к России и отличии ее от Великобритании. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Лидер партии "Британия прежде всего" рассказал, что власти Великобритании привыкли во многих своих проблемах обвинять Россию. Голдинг сообщил, что британские СМИ в любом подвернувшемся случае атакуют Москву. Он опроверг информацию о том, что Россия намерена завоевать Европу.

Политик сообщил, что русские люди являются очень открытыми и терпеливыми. Он признался в своей любви к России и Москве. По его словам, в российской столице множество хорошо воспитанных граждан. По словам Голдинга, можно заметить, как Великобритания постепенно разваливается, а Россия остается единой и гордой страной.