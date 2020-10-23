Выплаты по COVID-19 для медиков будут начислять по новой схеме в 2021 году
Федеральные доплаты медработникам за борьбу с коронавирусом продлят на 2021 год. Их начисление будет осуществляться по новой схеме, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
Администрирование выплат перейдет на федеральный уровень. Начислениями займутся Минтруд и Минздрав на базе внебюджетных фондов, чтобы избежать конфликтов между получателями выплат и властями.
По словам главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, медработники смогут в течение всего 2021 года получить свои выплаты, информирует "Царьград". Для этого уже предусмотрены средства в резервном фонде. Если раньше средства на выплаты поступали из федерального бюджета в ФФОМС и только потом в регионы, где их распределяли по получателям, то теперь начисление будет происходить напрямую.