Вирусолог рассказал, могут ли зимние перчатки защитить от коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, что обычные зимние перчатки будут защищать от заражения коронавирусом так же, как и резиновые, сообщают РИА Новости.

Директор Института медицинской паразитологии, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, что обычные зимние перчатки будут защищать от заражения коронавирусом так же, как и резиновые, сообщают РИА Новости.

Специалист отметил, что хоть и эффективность контактного пути передачи COVID-19 все еще непонятна, а оценить роль перчаток достаточно нелегко, но зимние перчатки будут играть такую же роль, что и резиновые. Перчатки бесполезны, если в них чесать нос, а эффективность контактного пути еще неизвестна, поэтому форсировать использование данного элемента одежды при нынешних реалиях нет смысла, считает Лукашев.

"Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения", — заявил Лукашев.

Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сказал, что перчатки и кожные антисептики одинаково эффективны, но тканевые многоразовые перчатки могут наоборот представлять повышенный риск инфицирования. Позже депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал медиков за их слова о неэффективности многоразовых перчаток как средств защиты от COVID-19.