Жителей Петербурга оштрафовали на 54 млн рублей с начала пандемии COVID-19

Петербуржцы восприняли с пониманием новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24".

Петербуржцы восприняли с пониманием новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24".

Он заявил, что большинство жителей Петербурга с пониманием относятся к принятым мерам. По его словам, никто не хочет болеть и заражать близких.

Беглов уверен, что никто в городе не желает ужесточения мер, которые рано или поздно приведут к сложностям в экономике и ухудшению качества жизни.

Он отметил, что сейчас профилактические меры несут предупредительный характер — в основном это административные штрафы. С начала пандемии власти города выявили более 9500 нарушений, было выписано квитанций на 54 миллиона рублей.