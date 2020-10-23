Байден считает Трампа недостойным поста президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден посчитал, что Дональд Трамп не должен занимать пост президента США, так как он "практически ничего не сделал" для борьбы с пандемией, передает ТАСС.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден посчитал, что Дональд Трамп не должен занимать пост президента США, так как он "практически ничего не сделал" для борьбы с пандемией, передает ТАСС.

На теледебатах с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом в Университете Белмонт в Нэшвилле Байден заявил, что лидер страны недостоин поста президента после такого огромного количества смертей от последствий заражения коронавирусом в Штатах.

"Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США", — заявил Байден.

Байден указал на то, что Трамп "прекратил сообщение с Китаем уже тогда, когда 40 стран сделали это из-за пандемии". Он считает, что действующий президент США "практически ничего не сделал" для того, чтобы бороться с коронавирусом.