Депутаты ГД предложили обеспечить всех россиян масками и перчатками

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как добиться от россиян постоянного ношения средств индивидуальной защиты в период пандемии, пишет радио Sputnik.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как добиться от россиян постоянного ношения средств индивидуальной защиты в период пандемии, пишет радио Sputnik.

Многие жители в общественных местах по-прежнему не используют маски, перчатки и антисептики. Хоть они и ни не дают стопроцентной гарантии безопасности, но ощутимо снижают вероятность заражения, сообщает источник.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что одной из причин игнорирования санитарных требований является финансовый вопрос. Люди не хотят тратиться, поэтому им нужно помочь.

"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты", — рассказал Нилов.

Он также напомнил, что особую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей, а в этой группе очень многие пренебрегают рекомендациями врачей.