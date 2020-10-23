Распространению коронавируса помогла высокая "липучесть" — вирусолог

Пандемия коронавируса не заканчивается из-за его "липучести". Об этом заявил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с "Царьградом".

Пандемия коронавируса не заканчивается из-за его "липучести". Об этом заявил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с "Царьградом".

Специалист отметил, что люди привыкли к различным сезонным гриппам. Их распространению способствует ветер, сырость, холод и плохое настроение, которые в совокупности приводят к снижению иммунитета.

Зуев в беседе с "Царьградом" заявил, что в случае с коронавирусом ситуация иная. SARS-CoV-2 отличается от других вирусов — его патогенность "недостаточно велика". По словам научного сотрудника, смертность при коронавирусе равна 1%, но при этом он смог распространиться всюду.

Вирусолог отметил, что коронавирус облагает контагиозностью, то есть он очень "липучий". Эксперт заявил, что именно это способствовало распространению.