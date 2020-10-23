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4:01   23 Октября 2020
Армия

Новые комплексы С-300В4 могут поражать гиперзвуковые цели

Новые комплексы С-300В4 могут поражать гиперзвуковые цели

Российские ВС завершили испытания новой зенитной ракетной системы С-300В4. Теперь российская ПВО способна поражать и цели, двигающиеся с гиперзвуковой скоростью, сообщает РЕН ТВ. 

"Трехсотый" комплекс благодаря новому боеприпасу теперь способен отражать гиперзвуковые ракеты и все современные средства воздушно-космического нападения на расстоянии до 400 километров, пишет источник.

Испытания проводились в несколько этапов, в том числе на учениях "Кавказ-2020". Возможности прорывного комплекса защиты позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем это способна делать классическая "трехсотка".

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#пво #с-300в4 #зрс

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