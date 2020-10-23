Британский политик Пол Голдинг в эксклюзивном интервью российским журналистам рассказал, как санкции против России отразятся на Великобритании. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Британский политик Пол Голдинг в эксклюзивном интервью российским журналистам рассказал, как санкции против России отразятся на Великобритании. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Лидер партии "Британия прежде всего" заявил об огромном потенциале в сотрудничестве между РФ и Великобританией, которого не хотят власти Соединенного Королевства. Политик сообщил, что Россия обладает множеством природных ресурсов, которые нужны Великобритании. Он отметил, что на Россию несправедливо накладываются санкции.

Голдинг считает, что Россия и Великобритания должны быть союзниками. Он видит потрясающее сотрудничество в союзе российских ресурсов и британских технологий.

"Царьград" пишет, что США заявили о расширении санкций против России, выдав за новые санкции прошлогодние ограничения. Эксперт считает, что все эти заявления являются лишь частью предвыборной гонки.