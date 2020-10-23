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2:58   23 Октября 2020
Политика

Песков заявил, что Россия не намерена терпеть хамство от Запада

Песков заявил, что Россия не намерена терпеть хамство от Запада

Россия не будет терпеть хамства от западных стран, но намерена объяснять свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что руководитель внешнеполитического ведомства имел ввиду настроенность Москвы продолжать объяснять свою позицию при нетерпении хамства.

Представитель Кремля сообщил о существовании сложностей в отношении с Германией. Он заявил, что в Кремле разочарованы реакцией Германии на предложение совместно найти решение сложившейся ситуации.

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#рф #песков #запад

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