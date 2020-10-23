Песков заявил, что Россия не намерена терпеть хамство от Запада

Россия не будет терпеть хамства от западных стран, но намерена объяснять свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Россия не будет терпеть хамства от западных стран, но намерена объяснять свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что руководитель внешнеполитического ведомства имел ввиду настроенность Москвы продолжать объяснять свою позицию при нетерпении хамства.

Представитель Кремля сообщил о существовании сложностей в отношении с Германией. Он заявил, что в Кремле разочарованы реакцией Германии на предложение совместно найти решение сложившейся ситуации.