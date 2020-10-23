Российский ЦПВС провел гуманитарные акции в двух сирийских провинциях

Представители ЦПВС провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Хасака. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич на брифинге.

Представители ЦПВС провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Хасака. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич на брифинге.

Контр-адмирал рассказал, что в ходе акций было выдано более пяти тонн продовольственных товаров жителям сирийских городов. За весь период восстановления мирной жизни в Сирии выдано более четырех тысяч тонн гуманитарного груза.

Гринкевич сообщил о продолжении патрулирования военной полицией РФ сирийских провинций. За прошедшие сутки патрулирование проведено в провинциях Алеппо и Ракка. Отмечается, что военные из РФ и Турции также выполнили совместное патрулирование по намеченному маршруту в провинции Алеппо.