Донбасс и Крым являются регионами с русским населением и должны быть в составе России. Такого мнения придерживается британский политик Пол Голдинг, передает Федеральное агентство новостей.

Донбасс и Крым являются регионами с русским населением и должны быть в составе России. Такого мнения придерживается британский политик Пол Голдинг, передает Федеральное агентство новостей.

Голдинг напомнил, что Крым вошел в состав России по результатам референдума. Он также отметил, что власти Украины не должны пытаться "держать" регион, который не хочет быть в их стране. Политик убежден, что и Крым, и Донбасс, где есть русское население, должны быть в составе России.

Также Голдинг высказался по поводу отношений между Россией и Украиной. По его словам, настоящие "враги" Киева находятся не в Москве, а на Западе, и они прикладывают усилия для того, чтобы между РФ и Украиной была вражда.