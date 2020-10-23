МИД РФ: Россия не будет замораживать ядерные арсеналы без договора с США

Россия не намерена в одностороннем порядке ограничивать свои ядерные стратегические наступательные вооружения без договора с США. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Россия не намерена в одностороннем порядке ограничивать свои ядерные стратегические наступательные вооружения без договора с США. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Кремль не готов на одностороннее замораживание на фоне объявлений Пентагона о колоссальных программах по развитию своего ядерного оружия. Дипломат считает, что Москва не может пойти на такой шаг, чтобы склонить Вашингтон к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Генеральный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала. Текущий договор СНВ-3 ограничивает 92 процента ядерного потенциала США и 45 процентов арсенала России.