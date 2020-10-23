Лидер британской партии Пол Голдинг анонсировал эксклюзивное интервью ФАН

Ультраправый политик Великобритании, лидер партии "Британия прежде всего" Пол Голдинг рассказал об эксклюзивном интервью, которое он дал Федеральному агентству новостей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ультраправый политик Великобритании, лидер партии "Британия прежде всего" Пол Голдинг рассказал об эксклюзивном интервью, которое он дал Федеральному агентству новостей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Голдинг заявил, что беседа была "без предвзятости и фейковых новостей". Политик пообещал опубликовать материалы в ближайшее время для всеобщего обозрения, передает ФАН.

В интервью журналистам лидер партии рассказал о происшествии, которое с ним произошло в прошлом году. Голдинг был обвинен в соответствии с законом о терроризме после посещения России, его допрашивала "элитная антитеррористическая группа" на протяжении 21 часа.

Политик рассказал, что власти Великобритании наращивают антироссийские настроения. Голдинг считает, что чиновники Соединенного королевства пытаются сделать виновной Россию в любых своих неудачах.