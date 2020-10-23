Песков указал на заинтересованность Путина в реанимации отношений с США

Российский президент Владимир Путин заинтересован в реанимации отношений с Соединенными Штатами. На это указал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин заинтересован в реанимации отношений с Соединенными Штатами. На это указал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Путин, по словам Пескова, прекрасно понимает разницу между риториками действующего президента и кандидата на главный пост в стране. Он отдает себе в этом отчет.

"Он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в эфире Первого канала.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Главным оппонентом действующего главы Белого дома Дональда Трампа является демократ Джо Байден.