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23:51   22 Октября 2020
Политика

Путин назвал главную причину нарастания русофобской риторики в США

Путин назвал главную причину нарастания русофобской риторики в США

Президент России Владимир Путин знает, с чем связана нарастающая риторика политиков из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Путин осознает, что нарастающая русофобская риторика США связана с приближающимися выборами в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки состоятся 3 ноября. На них должен быть избран 46-й руководитель страны. Демократическая партия на Национальном съезде утвердила кандидатом бывшего вице-президента и сенатора Джо Байдена, а Республиканская — действующего президента США Дональда Трампа.

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