Президент России Владимир Путин знает, с чем связана нарастающая риторика политиков из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин знает, с чем связана нарастающая риторика политиков из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Путин осознает, что нарастающая русофобская риторика США связана с приближающимися выборами в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки состоятся 3 ноября. На них должен быть избран 46-й руководитель страны. Демократическая партия на Национальном съезде утвердила кандидатом бывшего вице-президента и сенатора Джо Байдена, а Республиканская — действующего президента США Дональда Трампа.