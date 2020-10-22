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23:27   22 Октября 2020
Политика

Политолог назвал выступление Путина на "Валдае" глубоко философским

Политолог назвал выступление Путина на "Валдае" глубоко философским

Политолог Александр Коньков заявил, что Владимир Путин, как глобальный мыслитель, на "Валдае" затронул не текущие проблемы, а вопросы будущего планеты, сообщает РИА Новости.

Коньков подчеркнул, что Путин попытался осмыслить глобальные проблемы, как с позиции президента РФ, так и с позиции человека, имеющего большой опыт взаимодействия с различными странами, партнерами, коллегами. Выступление лидера страны на валдайском форуме политолог посчитал глубоко философским.

"И в этом плане посыл Путина, такого глобального мыслителя, скорее, не о текущих проблемах, от которых он отталкивается, в частности о проблематике коронавируса, сколько вообще о будущем планеты", — рассказал Александр Коньков.

Коньков указал на то, что на предыдущих выступлениях "Валдая" Владимир Путин обращался к значимым проблемам современности. Однако, по словам политолога, "на многое зарубежные коллеги Путина стараются затыкать уши и всячески дистанцироваться".

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#путин #выступление #валдай

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