Политолог назвал выступление Путина на "Валдае" глубоко философским

Политолог Александр Коньков заявил, что Владимир Путин, как глобальный мыслитель, на "Валдае" затронул не текущие проблемы, а вопросы будущего планеты, сообщает РИА Новости.

Политолог Александр Коньков заявил, что Владимир Путин, как глобальный мыслитель, на "Валдае" затронул не текущие проблемы, а вопросы будущего планеты, сообщает РИА Новости.

Коньков подчеркнул, что Путин попытался осмыслить глобальные проблемы, как с позиции президента РФ, так и с позиции человека, имеющего большой опыт взаимодействия с различными странами, партнерами, коллегами. Выступление лидера страны на валдайском форуме политолог посчитал глубоко философским.

"И в этом плане посыл Путина, такого глобального мыслителя, скорее, не о текущих проблемах, от которых он отталкивается, в частности о проблематике коронавируса, сколько вообще о будущем планеты", — рассказал Александр Коньков.

Коньков указал на то, что на предыдущих выступлениях "Валдая" Владимир Путин обращался к значимым проблемам современности. Однако, по словам политолога, "на многое зарубежные коллеги Путина стараются затыкать уши и всячески дистанцироваться".