Списание кредитных долгов россиян запустит череду уголовных дел

Член экспертно-консультативного совета Комитета Совфеда по госстроительству Екатерина Авдеева объяснила, чем опасна кредитная амнистия.

Член экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Екатерина Авдеева отрицательно отнеслась к идее списать кредитные долги с россиян. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции на тему «Возможна ли в России кредитная амнистия?», проводимой Медиагруппой «Патриот».

За последний год задолженность населения страны по кредитам выросла на 13%. Наименее закредитованными оказались жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

«Понять и простить — позиция, которая нарушит права кредиторов. Причем нарушит очень существенно. На каком основании это нарушение будет, непонятно», — сказала Авдеева.

Как добавила гостья онлайн-эфира, кредитная амнистия будет несправедлива с точки зрения баланса интересов. Будучи криминалистом, Авдеева предположила, что после списания долгов может выясниться, что большинство граждан при получении кредитов предоставляли недостоверные сведения.

«В этом случае есть риск и уголовной ответственности. В совокупности нужно оценивать все факторы. Когда спишут долги, не исключаю, что может быть череда уголовных дел. Любое решение должно быть взвешенным», — убеждена Авдеева, которая руководит экспертным центром по уголовно-правовой политике «Деловой России».

Также в «Патриоте» обсудили возможные варианты взыскания с должников средств. По словам Авдеевой, сегодня существует много способов заставить гражданина закрыть долги, однако служба судебных приставов загружена на 13%.

«У приставов сегодня много мер принудительного воздействия, которые можно применить к должнику: розыск имущества, реже накладывается арест на доли компании, на должника в совместно нажитом имуществе», — объясняет эксперт.

При этом здесь важно разводить понятие пристава и коллектора. Последний у многих ассоциируется с человеком «с монтировкой в руках». Однако Авдеева напоминает, что существует 230-ФЗ, жестко регламентирующий их деятельность.

«Здесь вопрос единообразного подхода к должникам. Если мы говорим об официальных коллекторах, то они помогают, предлагают пути решения должникам. Со стороны граждан важно идти на диалог. Проблемы возникают тогда, когда лицо представляется коллектором, но таковым не является. Либо должник выстраивает отношения таким образом, что не остается никакого выбора, как сообщать и взыскивать», — рассказывает спикер.

Так называемые «иные» коллекторы, которые могут «вывозить должников в лес», попадают уже под уголовную ответственность, продолжает Авдеева. А потому здесь будет ставиться под сомнение работа правоохранительных органов.

«Насчет того, могут ли иные лица осуществлять взыскание, сейчас ведется работа регуляторной гильотины — единообразные требования ко всем лицам, осуществляющим взыскание. Согласно общей позиции, с 1 января 2021 года все старые требования будут отменены. А срок будет прописан, думаю, к 2021 году», — заявила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России».

На вопрос о том, имеют ли микрофинансовые организации право на существование, Екатерина Авдеева обратила внимание, что многие россияне испортили свою кредитную историю, а потому у них не остается другого выбора. Впрочем, существуют МФО и для юридических лиц.

«Нужно повышать финансовую и правовую грамотность населения. Освещать и распространять информацию. Речь не только о гражданах, но и об ИП, начинающих бизнесменах. Обращать внимание на то, какие ошибки по кредиту они совершают, а потом закладывают имущество. Если бы они внимательно читали договор, планировали финансовые поступления, не жили бы одним днем, пытаясь решить проблему», — сетует спикер.

Вместе с тем гостья «Патриота» подтвердила, что в этом направлении ведется планомерная работа. В частности, в договорах более четко прописываются требования. Важно не допустить массовую череду банкротств, считает Авдеева.

«Анализировать уголовно-правовые риски, проанализировать, каким образом в перспективе будет отдаваться, сделать фильтр недопущения, использовать меры для недобросовестных лиц. Не позволять применять меры правового характера. Нужно более четко требовать от всех организаций все условия», — призвала член эксперт.

Ранее в «Патриоте» коллега Авдеевой Александр Щелканов также раскритиковал кредитную амнистию. По его словам, она нанесет вред и ущемит интересы добросовестных должников.

Инициатором идеи стал депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В Twitter он выразил мнение, что из-за коронавируса граждане «повязли в кредитах», а потому государство призвано им помочь, а не наблюдать со стороны.