22:57 22 Октября 2020Политика
Путин назвал перспективный выход из кризисной ситуации в Белоруссии
Поправки в конституцию или новый основной закон Белоруссии, возможно, смогут сохранить стабильность государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин
Поправки в конституцию или новый основной закон Белоруссии, возможно, смогут сохранить стабильность государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично говорил о том, что на пути решения непростой ситуации в стране лежит принятие поправок в действующую конституцию, либо принятие нового основного закона, напомнил Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом передают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Лукашенко во время встречи с оппозицией в СИЗО пообещал больше не баллотироваться в президенты.