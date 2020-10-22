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22:57   22 Октября 2020
Политика

Путин назвал перспективный выход из кризисной ситуации в Белоруссии

Путин назвал перспективный выход из кризисной ситуации в Белоруссии

Поправки в конституцию или новый основной закон Белоруссии, возможно, смогут сохранить стабильность государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично говорил о том, что на пути решения непростой ситуации в стране лежит принятие поправок в действующую конституцию, либо принятие нового основного закона, напомнил Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время встречи с оппозицией в СИЗО пообещал больше не баллотироваться в президенты.

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#россия #политика #белоруссия

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