Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт ДНР

Известная российская певица Юлия Чичерина стала гражданкой Донецкой Народной Республики. Ей вручили паспорт ДНР.

Известная российская певица Юлия Чичерина стала гражданкой Донецкой Народной Республики. Ей вручили паспорт ДНР.

О новом гражданстве артистки сообщил ее представитель. В Сети также появился снимок с Чичериной и главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Юлия сегодня действительно получила паспорт ДНР", — отметил представитель певицы.

Чичерина побывала в Нагорном Карабахе, где в настоящее время ведутся бои на линии соприкосновения. О своем визите на передовую артистка написала в Telegram-канале. Муж Юлии сообщил, что она хотела поддержать жителей Карабаха.