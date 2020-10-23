Экономист не поддержал идею депутата Миронова о кредитной амнистии для россиян

По словам Щелканова, безвозмездное списание долгов с граждан может ущемить интересы добросовестных должников.

Кредитная амнистия нанесет вред, ущемив интересы добросовестных должников. Такое мнение в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 22 октября, высказал директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов.

По данным Центробанка, по состоянию на начало сентября, общая сумма кредитов, которые набрали россияне составила 19,6 трлн рублей, что на 2,2 трлн больше, чем год назад. При этом за последний месяц на 0,4% выросла просрочка по кредитным картам.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил радикально решить проблему долгов россиян по кредитам - списать их.

По мнению доцента кафедры управления предприятиями и производственными комплексами СПБГЭУ Александра Щелканова, позиция прощения гражданам их долгов должна быть четко проработана. В первую очередь, должны высказаться сами представители Центрального банка РФ.

«Сейчас при обращении в банк есть три тематики: взыскание, завышение начисленной задолженности и реструктуризация договоров займа. Тем не менее, эксперты ЦБ отмечают, что не все так проблематично», — говорит Щелканов.

Вместе с тем, кредитная амнистия, за которую выступают некоторые экономисты и депутаты, на самом деле, не нужна и вредна, полагает гость онлайн-эфира.

«Она нанесет вред. Ущемит интересы добросовестных должников. Мы видим, как снижается ключевая ставка, растет бум ипотечного кредитования. Надо говорить о том, как будут расти реальные доходы, потребительское кредитование», — рассуждает эксперт.

Американская и европейская практика в России не приживется, продолжил Щелканов. Национальные банки западных стран в попытке повысить покупательскую способность граждан допечатывают деньги.

«Действительно, есть такие предложения. Но здесь мы бы больше сфокусировались на переформатировании российской экономики. Пандемия показала, что те, кто устоял, ведут активную деятельность на зарубежный рынок. А поддержание накачки экономики деньгами, тут разные взгляды. Центробанк в своих прогнозах сдержан», — объясняет спикер пресс-конференции.

Перестроить российскую финансовую систему быстро не получится. Впрочем, для развития экономики страны следует разработать эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложил Щелканов.

Ряд экспертов полагает, что избавить россиян от кредитов поможет природная рента. Однако, по мнению директора по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», здесь большую роль будет играть справедливое распределение природных ресурсов.

«Здесь же мы говорим, что наполнение бюджета идет от нефтегазового сектора. Введение такой ренты можно обсуждать, но макроэкономисты говорят, что нужно тогда менять форму бюджетного процесса — перейти к централизации. Распределить бюджет на федеральном уровне нужно справедливо, потому что где-то есть концентрация ресурсов», — считает экономист.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что гражданам нужна помощь государства, чтобы вылезти из долгов.

Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход – кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны. — Сергей Миронов (@mironov_ru) October 20, 2020

Также Миронов выступил в студии «Патриота». Он рассказал, что общая сумма кредитов в стране достигает 20 трлн рублей, что составляет одну пятую ВВП. Токсичные кредиты приравниваются к 1,6 трлн рублей. Как отметил депутат, эти задолженности «уже не будут возвращены банкам».