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22:00   22 Октября 2020
Происшествия

Муфтий Дамаска получил смертельные ранения при теракте в столице Сирии

Муфтий Дамаска получил смертельные ранения при теракте в столице Сирии

Муфтий Дамаска шейх Мухаммад Аднан Афьюни скончался от полученных травм в результате взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Самодельное взрывное устройство сработало в машине муфтия, в результате чего духовный наставник погиб от полученных травм. Об этом рассказал директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.

Бомбу привели в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска. Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своем сайте, в котором оно почтило память погибшего.

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#сирия #дамаск #теракт

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