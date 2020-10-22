Муфтий Дамаска получил смертельные ранения при теракте в столице Сирии

Муфтий Дамаска шейх Мухаммад Аднан Афьюни скончался от полученных травм в результате взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Муфтий Дамаска шейх Мухаммад Аднан Афьюни скончался от полученных травм в результате взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Самодельное взрывное устройство сработало в машине муфтия, в результате чего духовный наставник погиб от полученных травм. Об этом рассказал директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.

Бомбу привели в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска. Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своем сайте, в котором оно почтило память погибшего.