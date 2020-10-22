Великобритания поддержала санкции Евросоюза в отношении России

Вслед за Евросоюзом, Великобритания вводит санкции в отношении двух российских офицеров ГРУ и 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба РФ. Об этом говорится в официальном заявлении британского МИД, передает РИА Новости.

Вслед за Евросоюзом, Великобритания вводит санкции в отношении двух российских офицеров ГРУ и 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба РФ. Об этом говорится в официальном заявлении британского МИД, передает РИА Новости.

Великобритания подозревает российских офицеров в том, что они якобы имеют отношение к кибератакам на парламент Германии в 2015 году.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и с нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за кибератаки, направленные на подрыв Западных демократий", — говорится в заявлении британского министерства.

Введенные санкции против офицеров из РФ подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку их активов. В заявлении также говорится, что ограничения вступают в силу немедленно.

Власти РФ неоднократно опровергали все обвинения Запада в кибератаках и вмешательстве в демократические процессы. Кроме того, МИД России сообщал, что Берлин не предоставил никаких доказательств, которые бы указывали на причастность РФ к хакерским атакам.