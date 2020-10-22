МООНПЛ призвала ПНС освободить похищенного боевиками журналиста Байи

Миссия Организации Объединенных наций в Ливии потребовала освободить главу управления СМИ Мухаммада Байи, который был похищен боевиками так называемого Правительства национального согласия, передает Федеральное агентство новостей.

Миссия Организации Объединенных наций в Ливии потребовала освободить главу управления СМИ Мухаммада Байи, который был похищен боевиками так называемого Правительства национального согласия, передает Федеральное агентство новостей.

Представители МООНПЛ отметили, что действия ПНС Ливии в отношении журналиста являются незаконными, а также потребовали немедленно освободить Мухаммада Байи.

В заявлении, опубликованном на сайте МООНПЛ, отмечается, что представители СМИ, отстаивающие свободу слова в западной части Ливии, постоянно подвергаются преследованию со стороны триполитанского "правительства".

Мухаммада Байи похитили вооруженные боевики 21 октября 2020 года. Также были похищены двое его сыновей и журналистка Хинд Амар, не так давно получившая должность руководителя программ Национального канала Ливии Libiya Al-Wataniya.

Миссия ООН в Ливии призывает ПНС прекратить ущемление свободы слова и соблюдать верховенство права, обеспечив защиту журналистов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Мухаммад Байи распорядился прекратить вбросы в СМИ о якобы имеющих место провокациях со стороны Ливийской национальной армии.