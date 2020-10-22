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21:13   22 Октября 2020
Политика

Комиссар Яррик рассказал, что будет в случае разрыва отношений Армении с РФ

Комиссар Яррик рассказал, что будет в случае разрыва отношений Армении с РФ

Осложнения в Закавказье и конфликт в Нагорно-Карабахской Республике могут привести к опасной ситуации в Армении. Таким мнением поделился руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarium Комиссар Яррик.

Один из идеологов и руководителей партии "Сасна Црер" Гарегин Чугасзян возглавляет кампанию, которая призывает Армению разорвать отношения с Россией. Ухудшение двусторонних отношений может стать критическим ударом для армянской стороны. Такое положение развяжет руки Турции, которая задействует вооруженные силы для поддержки Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Армении сейчас нездоровая на фоне того, что происходит между сторонами конфликта в Карабахе. Утверждения о причастности России к обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе продвигаются некоторыми армянскими политиками.

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#россия #отношения #армения

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