Соединенные Штаты любят отправлять к российским границам свои самолеты, в том числе и стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия.

Соединенные Штаты любят отправлять к российским границам свои самолеты, в том числе и стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия. Однако за последние годы России смогла создать мощнейшую систему противовоздушной обороны (ПРО), что серьезно сильно усложнило задачу Пентагона по проведению подобных вылазок

Об этом сообщает издание китайское издание Sohu. Как пишут аналитики, новая тактика проведения военных провокаций против РФ грозит обернуться фиаско для США.

«Зная, что российские системы ПВО взяли под свой полный контроль европейское направление, американские военные начали прощупывать своего оппонента со стороны Берингова пролива», — говорится в материале.

Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Арктике. Пентагон намерен разместить на Аляске более 150 истребителей пятого поколения F-35 и F-22, сообщил накануне сенатор от этого штата Дэн Салливан. Кроме того, парламентарий напомнил о расширении порта Ном на берегу Берингова пролива, напротив Чукотки.

Пентагон разместил на Аляске 20 бомбардировщиков, а также десятки истребителей, включая F-22 и F-35. Кроме того, американское военное ведомство намерено разместить на Аляске более 150 истребителей пятого поколения F-35 и F-22, сообщил ранее сенатор от этого штата Дэн Салливан. Аналитики уверены, что американские военные будут заниматься поиском слабых мест в российской противовоздушной обороне.

В Соединенные Штатах уверены, что именно на востоке, в районе Берингова пролива, им удастся найти лазейку в защите России.

«Даже несмотря на то, что вооруженные силы РФ имеют передовые и весьма разнообразные системы ПВО, им крайне сложно охватить обширную территорию России и ее протяженные границы. Всегда будут оставаться места, где защита не столь крепка», — добавили журналисты.

Впрочем, расчет американских военных на слабость обороны на восточных российских границах, вероятнее всего, не оправдается. Китайские военные эксперты считают, что россияне давно раскрыли замысел американских коллег и подготовили для них «неприятный сюрприз».

Судя по всему, российская армия разместила на самых опасных направлениях большое количество различных самолетов и мощную систему ПВО. Таким образом, попытка прорыва к российским границам может довольно плохо закончиться для США.

Десятки ЗРК войск ПВО Восточного военного округа круглосуточно следят за обстановкой в воздушном пространстве на радиусе в несколько тысяч километров. Также на боевом дежурстве находятся более 20 истребителей, включая МиГ-31 и Су-35.

«Если вы попытаетесь пересечь границу России или нанести ракетный удар по стране, вас ожидает жесткий ответ», — заключили эксперты Sohu.

Ранее аналитики Sohu рассказали, как Россия уводит у США из-под носа многомиллиардные контракты с Китаем. В статье говорится о том, что Москва стала важнейшим экономическим партнером Пекина во многих сферах, не исключением является и аграрная.