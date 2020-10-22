Сбербанк создаст сервис по доставке лекарств россиянам

Сбербанк выкупит часть крупных интернет-магазинов "Еаптека" для создания собственного сервиса доставки. Об этом стало известно из материала "Ъ".

Сбербанк выкупит часть крупных интернет-магазинов "Еаптека" для создания собственного сервиса доставки. Об этом стало известно из материала "Ъ".

Соглашение о совместном приобретении пакета акций "Еаптеки" было подписано Сбербанком и группой компаний "Р-Фарм". Они заберут по 45% всех бумаг, а оставшиеся 10% сохранит основатель и гендиректор "электронной аптеки" Антон Буздалин.

"Компания будет работать под брендом "Сбер Еаптека", — сообщили в пресс-центре "Сбера".

Более 4 миллионов человек ежемесячно используют возможности данного интернет-магазина. Оборот прошлого года компании "Еаптека" составлял 5,7 млрд рублей. На данный момент сделка ожидает подтверждение ФАС.