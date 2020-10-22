Приятно наблюдать, как приучаются к горшку: Пригожин об "эволюции" Шевченко
Юридическая служба компании "Конкорд" поблагодарила журналиста Максима Шевченко за бдительность по факту неверно размещенных данных о якобы имеющейся судимости петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщение опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что петербургский предприниматель никогда не привлекался к уголовной ответственности, а также не был осужден.
В сообщении сказано, что соответствующий запрос по удалению с сайта "Википедия" информации, которая не соответствует действительности, уже направлен в непубличной форме.
"Приятно наблюдать, как антироссийски настроенные товарищи, этакие голосистые петушки, приучаются к горшку. Так, за считанные дни, Шевченко эволюционировал из «приблатнённого» в хорошего мальчика. Но если он и дальше будет прибегать к блатной лексике, то у меня для него есть подходящий анекдот", — подчеркнул Пригожин.
Также если журналист будет более оперативным в поиске фейков в будущем, то он может рассчитывать на материальное вознаграждение.
Ранее в пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что Шевченко может встретиться с Пригожиным в суде только в случае "усыновления", сообщало издание Nation News.