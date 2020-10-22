Google восстановит доступ к документальному фильму "Беслан" по решению суда

Таганский районный суд удовлетворил требование прокурора Москвы по исковому заявлению в отношении компании Google LLC, пишет ФАН.

Таганский районный суд удовлетворил требование прокурора Москвы по исковому заявлению в отношении компании Google LLC, пишет ФАН.

Компания Google будет обязана прекратить дискриминационную политику администраторов подконтрольного ей сервиса YouTube, которые без причин ввели ограничения доступа к российскому документальному фильму "Беслан", сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, для получения доступа к просмотру фильма администраторы YouTube требовали обязательную авторизацию пользователей, что существенно ограничивало охват просмотров документальной ленты.

В соответствии с решением Таганского районного суда города Москвы требование авторизации перед просмотром будет отменено, равно как и предупреждение о содержании фильма. Таким образом, судебная инстанция восстановит нарушение прав широкого круга потребителей видеоконтента.