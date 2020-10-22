Привившаяся от коронавируса россиянка рассказала о своих ощущениях

Симптомы после получения прививки "Спутник V" от коронавирусной инфекции могут пройти уже через неделю. Об этом рассказала один из добровольцев испытаний Елена Силиванова.

Симптомы после получения прививки "Спутник V" от коронавирусной инфекции могут пройти уже через неделю. Об этом рассказала один из добровольцев испытаний Елена Силиванова.

Россиянка прошла вакцинацию 15 октября, но перед этим прошла тщательное обследование и подписала договор. Однако отказаться от прививки она могла в любой момент. Сам укол был безболезненным. Известно, что только три четверти получают реальный препарат, а другим вводят плацебо.

Первая ночь после получения прививки была беспокойной. Девушка сильно замерзала из-за температуры, поднявшейся до 37,9 градуса. На следующий день остались только головная боль и озноб. Врачи оценивают реакцию организма Елены как хороший знак, ведь это значит, что иммунитет реагирует на вакцину. Россиянка получит еще одну дозу препарата через 21 день и продолжит делиться впечатлениями, сообщает телеканал "360".