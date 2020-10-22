Российские грузы направили в обход сухопутного транзита через Литву

Отправка российских грузов в Европу через паромную линию Усть-Луга — Балтийск является альтернативой сухопутному маршруту через Белоруссию и Литву.

Стивидорная компания «Новотранс» выполнила отгрузку первой партии вагонов с углем на паромном комплексе в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

Груз прибыл по железной дороге из Кузбасса, а грузополучатели находятся в Польше. Вагоны с углем были направлены через паромную переправу Усть-Луга — Балтийск и пограничный переход Мамоново-Бранево (Россия — Польша).

Директор по работе паромного комплекса «Новотранс» Денис Мечев считает, что отправка экспортных навалочных грузов в Европу через паромную линию Усть-Луга – Балтийск — хорошая альтернатива сухопутному маршруту через Белоруссия и Литву, который предполагает пересечение четырех пограничных переходов.

«Перевозка через железнодорожную паромную переправу не требует оформления процедуры таможенного транзита через иностранные государства. А в условиях валютных колебаний обход территорий иностранных государств исключает валютные риски, а значит, обеспечивается более выгодная стоимость доставки», — объяснил он.

Паромная линия Усть-Луга – Балтийск соединяет Ленинградскую область с Калининградской и позволяет доставлять грузы без пересечения границ других стран.

Напомним, ГК «Новотранс» стала генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» и оператором автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в порту Усть-Луга в июне 2019 года. На сегодняшний день компания уже инвестировала в новое оборудование на терминале более 100 миллионов рублей.

Переправа Усть-Луга — Балтийск обслуживается двумя паромами «Амбал» и «Балтийск», которые позволяют перевозить до полутора миллионаов тонн в год. Кроме того, на линии строятся два новых парома — «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Объекты строит Невский судостроительно-судоремонтный завод совместно с турецкой верфью Kuzey Star. Каждое судно рассчитано на перевозку 80 железнодорожных вагонов, накатных грузов и автопоездов. Предполагается, что ежегодно они будут транспортировать около двух миллионов тонн грузов.

Морской торговый порт Усть-Луга расположен в юго-восточной части Лужской губы Финского залива. На территории порта работают 12 терминалов и конечная точка нефтепровода БТС-2. Порт способен принимать и обрабатывать 20 видов грузов, включая контейнерные поставки. Планируется, что при выходе на полную мощность грузооборот порта увеличится до 180 миллионов тонн.

По итогам 2019 года грузооборот порта вырос на 5% по сравнению с показателями 2018 года — до 103,851 миллиона тонн.