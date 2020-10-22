Путин отмерил срок своего президентства

Выступая в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин сделал заявление о сроке своего пребывания на посту, пишет РИА Новости.

Выступая в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин сделал заявление о сроке своего пребывания на посту, пишет РИА Новости.

На дискуссионной площадке Путину напомнили о его словах, что решение остаться на посту президента после 2024 года — гарантия против интриг и поисков преемника, на что глава государства заявил:

"Нет, это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно".

Отвечая на вопрос, каким президент России видит свою роль в истории, Путин заявил, что никогда не думает такими категориями. Пусть об этом думают люди, для которых это представляет интерес, добавил он. Также глава государства отметил, что не прочел о себе ни одной книги.