Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:17   22 Октября 2020
Политика

Путин отмерил срок своего президентства

Путин отмерил срок своего президентства

Выступая в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин сделал заявление о сроке своего пребывания на посту, пишет РИА Новости.

На дискуссионной площадке Путину напомнили о его словах, что решение остаться на посту президента после 2024 года — гарантия против интриг и поисков преемника, на что глава государства заявил:

"Нет, это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно".

Отвечая на вопрос, каким президент России видит свою роль в истории, Путин заявил, что никогда не думает такими категориями. Пусть об этом думают люди, для которых это представляет интерес, добавил он. Также глава государства отметил, что не прочел о себе ни одной книги.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #президент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров