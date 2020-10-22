Соловьев: украинцы не понимают, что ими будут воевать

Украинцы, кажется, действительно не понимают, что происходят. Они не понимают, что находятся на грани войны. Также они не понимают, что те, кто пичкает их оружием, направляют их на бойню.

Украинцы, кажется, действительно не понимают, что происходят. Они не понимают, что находятся на грани войны. Также они не понимают, что те, кто пичкает их оружием, направляют их на бойню.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу на канале «Россия 1» высказал российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев.

По его словам, Европа и Соединенные Штаты Америки поставляют Украине вооружения с единственной целью – подготовить целую страну в качестве передового отряда для войны против России.

«Мне кажется или украинцы не понимают, что происходит? Я смотрю и слушаю, вы реально не понимаете, что вы на грани войны. Вы не понимаете, что вас четко и осознанно пичкают вооружением, вас направляют на бойню», — заявил Соловьев, обращаясь к украинским гостям телепередачи.

При этом он подчеркнул, что страны, поставившие перед собой цель сдержать Россию, решают эти вопросы через Украину. И им – этим странам – совершенно не жалко украинцев, которыми они собираются воевать. Украинцы же почему-то упорно не хотят этого понимать.

«Посмотрите на всю историю, это уже традиция – бросать украинцев в интересах других государств как передовой отряд и расходный материал, потому что их не жалко, — напомнил Соловьев. — А украинцы говорят: "Ну, когда они нас используют, они же нам построят прекрасное новое государство?" Вы что, тупые?».

В заключение своего выступления Соловьев пояснил, что имеет в виду не украинский народ, а именно политические власти Украины. Именно представители политической власти, по его словам, либо совсем тупые, либо рассчитывают, что сумеют вовремя сбежать.

Напомним, ранее украинское издание «Главред» опубликовало материал, в котором говорилось о роли Украины, как «передового бастиона западного мира» в будущей войне против России.