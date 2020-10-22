Как Facebook, Twitter и Google вмешиваются в президентские выборы в США

Издание The Trumpet утверждает, что крупные технологические компании блокируют любую критику в сторону демократа Джо Байдена.

Экс-президент США Барак Обама впервые выступил в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена на митинге в Филадельфии. На выступлении Обама обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в неправильном отношении к президентству, а также в отсутствии эффективной борьбы против коронавирусной инфекции.

«Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — заявил Обама.

Trump critica la cobertura de los medios sobre la pandemia de #Covid19. Por otro lado, Obama apoya la candidatura de Biden en Filadelfia #AbreLosOjos @FranciscoZea por @ImagenTVMex pic.twitter.com/bRzD0mHff4 — imagenzea (@imagenZea) October 22, 2020

Оказывается, активная поддержка кандидата Байдена исходит не только от бывшего главы Белого дома Барака Обамы, но и от крупных технологических компаний. Соответствующее доказательство было опубликовано в американском издании The Trumpet. По сведениям журналистов, демократы всячески поощряют цензурирование республиканцев со стороны популярных социальных сетей.

Even though Facebook and Twitter are private companies, government officials are encouraging them to continue censoring Republican politicians and conservative viewpoints.https://t.co/0zIzeV1NPb — theTrumpet.com (@theTrumpet_com) October 22, 2020

Особенно это стало понятно с приближением президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября. Так, 14 октября в газете The New York Post появилась информация о том, что сын Джо Байдена Хантер познакомил своего отца с топ-менеджером украинской энергетической компании. На тот момент Байден-старший занимал должность вице-президента США.

Такое открытие вызвало опасения: получается, что семья Байдена могла обменивать политические услуги на выгодные деловые контракты, пишет The Trumpet.

Впрочем, через два часа после публикации крупная социальная сеть Facebook объявила об изменении алгоритмов поиска, ограничив возможность пользователей обсуждать и делиться этой историей. В свою очередь Twitter пошел дальше: он и вовсе решил заблокировать сам аккаунт газеты The New York Post.

This is an official press release of the United States Government. The New York Post article is embedded at the end. It is possible to open the link and read the article (Twitter censors won’t let you retweet it, however). Twitter MUST be regulated. https://t.co/1ORkLVwuQY — James Woods (@RealJamesWoods) October 14, 2020

По заверению руководства соцсетей, в статье содержались личные электронные письма Хантера Байдена украинским чиновникам, найденные в ноутбуке. Его он якобы оставил в ремонтной мастерской. А потому Facebook и Twitter решили заблокировать публикацию.

Однако, продолжает The Trumpet, это не первый случай, когда крупные компании подвергают цензуре сведения, критикующие Джо Байдена. Автор статьи, ссылаясь на Центр исследований СМИ, констатирует, что Facebook и Twitter удаляли записи Дональда Трампа целых 65 раз с мая 2018 года, в то время как Байден такой цензуре никогда не подвергался.

Twitter, Facebook have censored Trump 65 times, Biden zero, study says https://t.co/qtqlvJ4b8Y — Fox News (@FoxNews) October 19, 2020

Будучи частными компаниями Facebook и Twitter, так или иначе, контролируются правительственными чиновниками, полагают в The Trumpet. Последние поощряют их продолжать цензуру республиканских политиков и любых проявлений консервативных взглядов. В частности, лидеры Демократической партии Хиллари Клинтон и Адам Шифф потребовали от компаний социальных сетей усилить борьбу с «фальшивыми новостями» посредством цензуры.

Профессоры права Гарвардского и Аризонского университетов Джек Голдсмит и Эндрю Кин Вудс сравнили цифровое наблюдение и контроль в США с авторитарными государствами, например, Китаем.

«В Великих дебатах последних двух десятилетий о свободе и контроле над сетью Китай был во многом прав, а Соединенные Штаты — во многом неправы. Значительный мониторинг и контроль над речью являются неизбежными компонентами зрелого и процветающего интернета, и правительства должны играть большую роль в этой практике, чтобы обеспечить совместимость Интернета с нормами и ценностями общества», — призвали эксперты.

В преддверии президентских выборов в США в 2016 году отличился Google. По сообщению The Trumpet, сотрудники компании использовали различные средства, чтобы превозвысить Хиллари Клинтон и нанести ущерб Дональду Трампу. В частности, результаты поиска в поддержку Клинтон встречаются в Google в два раза чаще, чем в Yahoo. А согласно исследованию Лео Гольдштейна, поиск Google намеренно подавлял консервативные сайты, такие как Drudge Report, PJ Media и American Thinker.

В мае 2019 года следователи, тайно работающие на Project Veritas, записали разговор с главой отдела ответственных инноваций Google Джен Дженнай. Последняя заявила, что Google специально разрабатывал свои алгоритмы, чтобы предотвратить повторение президентских выборов 2016 года. В частности, компания использовала технологические инструменты для продвижения либеральной повестки дня.

И это не может не беспокоить, говорит The Trumpet, поскольку Google, так или иначе, признается самой популярной поисковой системой в мире. Через нее осуществляется более 90% всех поисковых запросов в интернете по всему миру. Однако теперь именно инженеры принимают решение, какую информацию предоставлять гражданам США, а какую — нет.

В июле 2019 года на слушаниях в сенатском Судебном комитете Доктор Роберт Эпштейн доказал, что Google повлиял на миллионы голосов на выборах 2016 года с помощью своих манипуляторных методов поиска. Более того, эксперт предупредил, что на кону — 15 миллионов голосов на предстоящих выборах.

«Вот какая у них сила. Это та сила, которую они используют. Вот что делает тоталитарный режим. Это не монополия. Монополия устанавливает цены. Это совсем не то, что сейчас. Это репрессивное правительство. Это тоталитарное, авторитарное правительство, которое на данный момент правит большей частью мира», — выразил мнение Эпштейн.

По состоянию на 15 октября, Дональд Трамп значительно сократил отставание от своего прямого конкурента Джо Байдена. Его уровень поддержки составляет 42% против 53% за демократа (опрос NBC и The Wall Street Journal). При этом неделей ранее разрыв между кандидатами составлял целых 14%.