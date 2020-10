Как Facebook, Twitter и Google вмешиваются в президентские выборы в США

Издание The Trumpet утверждает, что крупные технологические компании блокируют любую критику в сторону демократа Джо Байдена.

Экс-президент США Барак Обама впервые выступил в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена на митинге в Филадельфии. На выступлении Обама обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в неправильном отношении к президентству, а также в отсутствии эффективной борьбы против коронавирусной инфекции.

Оказывается, активная поддержка кандидата Байдена исходит не только от бывшего главы Белого дома Барака Обамы, но и от крупных технологических компаний. Соответствующее доказательство было опубликовано в американском издании The Trumpet. По сведениям журналистов, демократы всячески поощряют цензурирование республиканцев со стороны популярных социальных сетей.

Even though Facebook and Twitter are private companies, government officials are encouraging them to continue censoring Republican politicians and conservative viewpoints. https://t.co/0zIzeV1NPb

Особенно это стало понятно с приближением президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября. Так, 14 октября в газете The New York Post появилась информация о том, что сын Джо Байдена Хантер познакомил своего отца с топ-менеджером украинской энергетической компании. На тот момент Байден-старший занимал должность вице-президента США.

Такое открытие вызвало опасения: получается, что семья Байдена могла обменивать политические услуги на выгодные деловые контракты, пишет The Trumpet.

Впрочем, через два часа после публикации крупная социальная сеть Facebook объявила об изменении алгоритмов поиска, ограничив возможность пользователей обсуждать и делиться этой историей. В свою очередь Twitter пошел дальше: он и вовсе решил заблокировать сам аккаунт газеты The New York Post.

This is an official press release of the United States Government. The New York Post article is embedded at the end. It is possible to open the link and read the article (Twitter censors won’t let you retweet it, however). Twitter MUST be regulated. https://t.co/1ORkLVwuQY