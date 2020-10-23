Сатановский объяснил, почему у Европы нет никаких шансов на будущее

Инициативы папы римского Франциска объясняют, почему у Европа превратилась в афро-арабскую помойку и лишилась будущего. Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал известный российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Инициативы папы римского Франциска объясняют, почему у Европа превратилась в афро-арабскую помойку и лишилась будущего. Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал известный российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Речь в эфире зашла о том, какими последствиями обернется для мира недавнее заявление понтифика, который высказался в пользу легализации однополых браков. В частности, папа Франциск заявил, что гомосексуалисты имеют право на семью и нельзя заставлять их страдать, потому что они тоже дети божьи.

Эти слова главы католической церкви прозвучали в документальном фильме «Франческо», который был показан на кинофестивале в Риме.

«Я восхищаюсь эти замечательным человеком, который, видимо, впал в старческий маразм такой силы, что если его будут слушать, то от Евросоюза, а заодно и от нас, ничего не останется», — заявил Евгений Сатановский, комментируя инициативу понтифика.

По словам политолога, даже до благословения однополых браков папа Франциск отличался своими инициативами. Например, такими, как «благословить всех беженцев, мигрантов, нелегалов, ринувшихся сейчас в Европу, раздать им все имущество и приютить их в своих домах».

«Это отличная инициатива. Она, наконец, объяснит почему афро-арабская помойка, в которую постепенно превращается Европа, не имеет никаких шансов ни на будущее, ни на что. В этом плане он удивительный человек», — подчеркнул эксперт.

Также Сатановский обратил внимание на то, что папа римский, продолжая «великую политику извинений» и извиняясь за все на свете, обходит своим вниманием лишь две темы. Во-первых, Франциск не извиняется и не предлагает дружить, жить в мире и согласии с Россией. Это понятно, ведь мы виноваты во всем на свете, с иронией комментирует этот пункт Сатановский.

«И во-вторых, у папы римского в рамках его парадоксального сближения с исламским миром, который скоро распространится на всю Европу, есть два исключения. Он сказал, что все зло от атеистов и агностиков… Мне почему-то кажется, что с царствием небесным у нынешнего папы римского будет все как-то не очень хорошо», — добавил политолог.

Напомним, ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что для многих христиан в Германии заявление понтифика о необходимости дать людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией возможность узаконить свои отношения, стали настоящим потрясением.

Католическая церковь, пишет издание, при папе Франциске стала не только более экологичной и левой, «но и более гомосексуальной». Верующие просто не успевают за той скоростью, с какой понтифик меняет нормы и институты, остававшиеся неизменными в течение двух тысяч лет.