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20:01   22 Октября 2020
Политика

Путин рассказал, что является функцией обеспечения интересов России

Путин рассказал, что является функцией обеспечения интересов России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал экономические и другие виды ограничений, вводимые против России западными странами.

По словам российского президента, его вовсе не задевают санкции.

"Я при осуществлении своих полномочий превращаюсь в функцию – по обеспечению интересов российского народа", — сказал президент.

Главной темой заседания в текущем году являются "уроки пандемии".

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#россия #путин #санкции

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