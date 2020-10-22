Путин рассказал, что является функцией обеспечения интересов России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал экономические и другие виды ограничений, вводимые против России западными странами.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал экономические и другие виды ограничений, вводимые против России западными странами.

По словам российского президента, его вовсе не задевают санкции.

"Я при осуществлении своих полномочий превращаюсь в функцию – по обеспечению интересов российского народа", — сказал президент.

Главной темой заседания в текущем году являются "уроки пандемии".