20:01 22 Октября 2020Политика
Путин рассказал, что является функцией обеспечения интересов России
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал экономические и другие виды ограничений, вводимые против России западными странами.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал экономические и другие виды ограничений, вводимые против России западными странами.
По словам российского президента, его вовсе не задевают санкции.
"Я при осуществлении своих полномочий превращаюсь в функцию – по обеспечению интересов российского народа", — сказал президент.
Главной темой заседания в текущем году являются "уроки пандемии".