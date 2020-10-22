Главы МИД России и Киргизии обсудят перспективы сотрудничества в Москве

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым перспективы сотрудничества на переговорах в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым перспективы сотрудничества на переговорах в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства сообщила о грядущем визите Казакбаева в Россию. Новый министр иностранных дел Киргизии собирается встретиться с главой МИД РФ на переговорах в Москве 23 октября. Сергей Лавров и Руслан Казакбаев обсудят перспективы всестороннего сотрудничества двух государств.

Руслан Казакбаев вступил в должность 14 октября 2020 года. Глава МИД Киргизии ранее сообщал о своей рабочей поездке в столицу России.