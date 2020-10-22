Присутствие курдских боевиков привело к протестам в городе Камышлы

Ученики школ и их родители выступили против засилья курдских боевиков в городе Камышлы, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на информагентство SANA.

Ученики школ и их родители выступили против засилья курдских боевиков в городе Камышлы, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на информагентство SANA.

Жители требуют от курдских террористов уйти из занятых территорий, покинуть незаконно занятые дома и школы. Протесты начались с утра сразу в двух точках — в квартале Тайи и перед культурным центром в провинции Хасака. С начала 2020 года это уже третья по счету протестная акция, некоторые из них заканчивались столкновениями с бандформированиями.

Отряды "Сирийских демократических сил" подчиняются США. Боевики заняли большую часть школьных зданий в Камышлы и Хасаке, они превратили их в хранилища боеприпасов и казармы. Вашингтон при помощи СДС проводит политику вывоза незаконно добытой в Сирии нефти за рубеж. Вырученные средства с продажи незаконно добытых углеводородов поступают на счета офицеров США и командиров курдских боевиков.