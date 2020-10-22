19:40 22 Октября 2020Политика
Путин разрешил Навальному покинуть Россию
Президент России Владимир Путин обратился в прокуратуру с просьбой разрешить блогеру Навальному покинуть страну, несмотря на ограничения на выезд. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин обратился в прокуратуру с просьбой разрешить блогеру Навальному покинуть страну, несмотря на ограничения на выезд. Об этом информирует РИА Новости.
Комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным, Путин отметил, что его вряд ли бы отправили на лечение в иностранную клинику, если бы хотели отравить. Навального могли не выпускать из России из-за существующих ограничений на выезд, объяснил российский президент.
Путин попросил прокуратуру, чтобы Навальному дали разрешение покинуть Россию.