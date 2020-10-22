Путин разрешил Навальному покинуть Россию

Президент России Владимир Путин обратился в прокуратуру с просьбой разрешить блогеру Навальному покинуть страну, несмотря на ограничения на выезд. Об этом информирует РИА Новости.

Президент России Владимир Путин обратился в прокуратуру с просьбой разрешить блогеру Навальному покинуть страну, несмотря на ограничения на выезд. Об этом информирует РИА Новости.

Комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным, Путин отметил, что его вряд ли бы отправили на лечение в иностранную клинику, если бы хотели отравить. Навального могли не выпускать из России из-за существующих ограничений на выезд, объяснил российский президент.

Путин попросил прокуратуру, чтобы Навальному дали разрешение покинуть Россию.