19:34 22 Октября 2020Экономика
Путин оценил масштабы падения экономики Украины
В ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин оценил текущее экономическое положение на Украине.
В ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин оценил текущее экономическое положение на Украине.
Российский лидер удивлен масштабами падения экономики соседнего государства после переворотов 2004 и 2014 годов.
"Как будто у них не одна пандемия прошла там уже", — оценивает он ситуацию на Украине.
Путин также отметил крах некоторых отраслей производства, ранее считавшихся успешными в Советском Союзе. У Киева сейчас практически не осталось предметов для гордости, считает президент России.