Путин оценил масштабы падения экономики Украины

В ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин оценил текущее экономическое положение на Украине.

В ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин оценил текущее экономическое положение на Украине.

Российский лидер удивлен масштабами падения экономики соседнего государства после переворотов 2004 и 2014 годов.

"Как будто у них не одна пандемия прошла там уже", — оценивает он ситуацию на Украине.

Путин также отметил крах некоторых отраслей производства, ранее считавшихся успешными в Советском Союзе. У Киева сейчас практически не осталось предметов для гордости, считает президент России.